Turquie : le pays touché par des inondations, au moins neuf personnes sont mortes

H. Puffeney, C. Duval

Comme coupés en deux, éventrés par la puissance du courant. En Turquie, certains immeubles n'ont pas résisté à des inondations soudaines et meurtrières. Au moins neuf personnes sont mortes, emportées par les eaux ou retrouvées dans les décombres par les secouristes. Les calamités naturelles s'enchaînent en Turquie. Après les incendies au sud, c'est cette fois le nord du pays qui est touché.

Près de 1 000 secouristes mobilisés

Les dégâts sont immenses. Plusieurs routes ont été emportées, et des centaines de maisons ont été dévastées. L'eau est montée jusqu'à quatre mètres dans certaines villes, piégeant parfois les habitants. Une mère et son enfant ont par exemple dû être évacués à l'aide d'un bulldozer. Pour aider les sinistrés, près de 1 000 secouristes ont été mobilisés. Selon le gouvernement, la Turquie n'avait plus connu de telles inondations depuis au moins un demi-siècle.