Après les incendies, la Turquie est frappée par des inondations massives

Les autorités ont fait évacuer mercredi 11 août un hôpital de la province de Sinop après des pluies diluviennes qui ont provoqué des inondations massives et des glissements de terrain dans le nord de la Turquie. Cette catastrophe naturelle, qui a frappé plusieurs régions humides bordant la mer Noire, est intervenue alors que le pays se remettait à peine de vastes incendies qui ont fait huit morts dans le sud touristique de son territoire.



Plus à l'ouest, dans la province de Bartin, les secouristes étaient à la recherche d'une octogénaire emportée par les eaux après l'effondrement de sa maison, a déclaré le gouverneur local. Les précipitations intenses sont aussi à l'origine de plusieurs glissements de terrain dont l'un a causé l'effondrement partiel d'un pont routier, selon le ministre de la Santé. Huit personnes ont dû être hospitalisées.

Des régions régulièrement touchées

Ces inondations ont été provoquées par de fortes précipitations qui ont commencé mardi soir et se sont poursuivies dans la nuit. Les régions situées dans le nord et le nord-est de la Turquie sont régulièrement touchées par un tel phénomène. De nombreux scientifiques établissent un lien entre le réchauffement climatique causé par l'activité humaine et la survenue de plus en plus fréquente d'épisodes météorologiques extrêmes de ce type.

La Turquie a été le théâtre ces derniers mois de plusieurs catastrophes naturelles, notamment des épisodes de forte sécheresse et de violents feux de forêt entre fin juillet et début août. Après cette série noire, plusieurs responsables politiques et associations ont exhorté le gouvernement à prendre des mesures radicales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.