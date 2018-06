Turquie : Erdogan remporte l'élection présidentielle dès le premier tour

Le pari de Recep Tayyip Erdogan est tenu. Une victoire sans détour avec un score sans appel et même une majorité parlementaire pour sa coalition. "Le 'Reïs', comme l'appellent ses supporters, peut désormais endosser le costume présidentiel qu'il s'est taillé pour lui-même à sa mesure grâce à la nouvelle Constitution adoptée par référendum l'an dernier", explique Stéphanie Desjars, envoyée spéciale en Turquie à Istanbul.

Son opposant laïque a fait 30%

Il n'y a désormais plus de Premier ministre. Il disposera de la totalité du pouvoir exécutif. "Face à ce bulldozer électoral, la coalition d'opposition est restée impuissante. Son opposant laïque et progressiste Muharrem Ince a réalisé un bon score, 30%, mais il n'a pas réussi à rallier les classes populaires et traditionnelles. Il a avoué sa défaire ce matin et appelé Recep Tayyip Erdogan à être le président de tous les Turcs", conclut la journaliste.

