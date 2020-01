Turquie : au moins 20 morts dans un puissant séisme

Il y a également au moins trente personnes qui sont toujours bloquées dans les décombres, à la suite de cette violente secousse, survenue vendredi soir dans l'est de la Turquie.

Les secouristes continuent de chercher des survivants dans des bâtiments effondrés. Au moins 20 personnes ont été tuées et plus d'un millier blessées, dans un séisme de magnitude 6,8, qui a frappé l'est de la Turquie, vendredi 24 janvier dans la soirée. Des personnes, au moins trente, sont bloquées dans les décombres à la suite de cette violente secousse survenue dans le district de Sivrice, dans la province d'Elazig. Mais leur nombre exact est encore incertain.

Dans le froid glacial de la rue, certains habitants ont allumé des feux pour se chauffer. "C'était effrayant, les meubles nous sont tombés dessus. Nous nous sommes précipités dehors", a déclaré Melahat Can, 47 ans, habitant d'Elazig. Des salles de sports, des écoles et des bibliothèques ont ouvert leurs portes pour accueillir les personnes ayant fui leurs maisons après le séisme, selon les autorités.

Plus de 400 équipes de secouristes déployées

L'Agence turque de gestion des catastrophes et des situations d'urgences (AFAD), a précisé qu'au moins trente répliques du séisme avaient été enregistrées par la suite et que plus de 400 équipes de secouristes avaient été envoyées sur place. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé que "toutes les mesures nécessaires" seraient prises pour venir en aide aux zones frappées par la secousse et qu'il avait dépêché plusieurs ministres sur place. "Avec toutes nos institutions, notamment l'AFAD et le Croissant rouge, nous nous tenons aux côtés de notre peuple", a-t-il tweeté.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 24, 2020

La télévision turque a diffusé des images d'habitants paniqués se ruant à l'extérieur des bâtiments, et d'au moins un immeuble dont le toit était en feu. Elle a aussi montré des images de secouristes à la recherche d'éventuels survivants dans les décombres d'un bâtiment. La Turquie, située dans une des zones sismiques les plus actives du monde, est fréquemment touchée par des tremblements de terre.