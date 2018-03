Syrie : après Afrine, Erdogan compte poursuivre son offensive

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a emporté une victoire importante à Afrine et ne compte pas s'arrêter là. Sur le plateau du journal de 20 Heures, Étienne Leenhardt fait le point sur la situation à la frontière turco-syrienne. Il explique : "Ce qu'il s'est passé à Afrine est une grande victoire pour la Turquie, le président turc bombe le torse et ne perd pas de temps".

Jusqu'où ira Erdogan ?

Le journaliste ajoute : "Les Turcs ont repris aux Kurdes syriens une zone de plusieurs centaines de kilomètres à la frontière et ils entendent reprendre plus à l'est les villes de Manjib, Kobané ou Kamechliyé. Ils étouffent ainsi les velléités d'autonomie des Kurdes de Syrie et comptent faire revenir côté syrien les millions de familles qui avaient fui la guerre et étaient allées se réfugier du côté turc. Mais plus les forces d'Erdogan se dirigeront vers l'Est, plus les risques de confrontation seront élevés. Il s'agit là d'un risque politique et militaire que le président Erdogan ne pourra pas prendre."

