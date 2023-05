Elections en Turquie : Erdogan et Kiliçdaroglu au coude à coude, un second tour se profile

Signe de la tension : les deux candidats ont appelé les scrutateurs de leurs camps respectifs "à rester sur place" jusqu'au bout du dépouillement.

Un second tour de l'élection présidentielle se profile en Turquie. En fin de soirée, dimanche 14 mai, Recep Tayyip Erdogan était au coude à coude avec son adversaire Kemal Kiliçdaroglu. L'agence étatique Anadolu mettait pour la première fois le président sortant sous les 50% alors que près de 90% des urnes ont été ouvertes. Précisément, à 22 heures (heure de Paris), le chef de l'Etat recueillait 49,94% des voix (contre 44,38% pour le principal candidat d'opposition Kemal Kiliçdaroglu).

Comme anticipé par les observateurs, le scrutin s'annonce bel et bien serré entre le président sortant et Kemal Kilicdaroglu. Les deux candidats ont d'ailleurs appelé les scrutateurs de leurs camps respectifs "à rester sur place" jusqu'au bout du dépouillement. Silencieux depuis la fermeture des bureaux de vote, Recep Tayyip Erdogan a en effet publié un long message sur Twitter pour demander à ses soutiens de "rester près des urnes, quoi qu'il arrive".

Le candidat de l'opposition Kemal Kilicdaroglu a lui aussi enjoint les observateurs et ses soutiens de ne pas quitter les urnes. "Nous ne dormirons pas ce soir", a-t-il tweeté quasiment au même moment.

Le dernier candidat en lice, l'ancien député d'extrême droite Sinan Ogan, était crédité dimanche soir d'environ 5% des voix. "Nous voyons une forte probabilité que les élections se dirigent vers un second tour", a-t-il évrit sur Twitter.

Pour être élu dès le premier tour, un candidat doit obtenir une majorité de 50% des voix plus une. Si aucun candidat ne dépasse 50% au premier tour, un second tour sera alors organisé dimanche 28 mai. Il s'agit de la date anniversaire symbolique du plus grand mouvement de contestations populaire qui a secoué le pouvoir en 2003.

En 2018, lors de la dernière présidentielle, le chef de l'Etat, Recep Tayyip Erdogan, l'avait emporté au premier tour avec plus de 52,5 % des voix.