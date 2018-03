Terrorisme : internet comme arme de guerre

Un TGV lancé à pleine vitesse et qui ne répond plus, des banques, des grandes entreprises prises pour cible, incapables de se connecter à leur serveur... Un scénario de fiction ? Pas vraiment. Un récent rapport l'affirme : le sabotage informatique avec des conséquences destructrices dans le monde physique est aujourd'hui une réalité. Un pays paralysé par un piratage informatique, en Estonie, ce n'est plus une crainte, c'est un mauvais souvenir. En 2007, des sites gouvernementaux, des banques, des opérateurs téléphoniques sont visés. Les systèmes informatiques seront paralysés pendant plusieurs semaines. La Russie est soupçonnée. L'arme numérique est devenue une arme comme les autres.

3 000 cybercombattants

En France, une vingtaine d'attaques ont été enregistrées depuis un an contre les OIV, les opérateurs d'importance vitale, des institutions des entreprises publiques ou privées, indispensables à la survie de la nation. Douze secteurs sont particulièrement surveillés, parmi lesquels l'énergie, les transports, les hôpitaux, la gestion de l'eau ou encore les télécommunications. 250 organisations au total, dont la liste est tenue secrète. Les outils des pirates se sont démocratisés, et les menaces n'ont plus rien de virtuel. Comment s'en protéger ? En France, les entreprises ont tardé à prendre conscience de la menace. Les règles d'hygiène numérique sont toutes simples : faire des sauvegardes régulières, mettre à jour ses logiciels, et surtout, ne jamais ouvrir de courriel dont la provenance est inconnue. Pour lutter contre cette menace, un commandement de cyberdéfense a été créé en septembre dernier. Situé au cœur du ministère des Armées, il mobilise aujourd'hui près de 3 000 cybercombattants

