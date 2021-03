Soupçons de terrorisme dans le milieu kurde en France : neuf personnes mises en examen

Ce coup de filet a été effectué à Marseille et en région parisienne dans le cadre d'une information judiciaire portant sur des activités en lien avec le Parti des travailleurs du Kurdistan.

Coup de filet dans le milieu kurde en France. Neuf personnes interpellées mardi ont été mises en examen vendredi pour "association de malfaiteurs terroriste", "financement terroriste" et "extorsion en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste" a appris France Télévisions auprès du Parquet national anti-terroriste, samedi 27 mars, confirmant une information de l'AFP.

Ce coup de filet a été effectué à Marseille et en région parisienne, sur demande d'un juge antiterroriste, dans le cadre d'une information judiciaire portant sur des activités en lien avec le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Cette organisation séparatiste kurde, en lutte armée depuis des décennies contre le pouvoir central turc, est classée comme une organisation terroriste par la Turquie et de nombreux pays comme la France et les Etats-Unis.

Le 21 février 2020, quatre personnes avaient été mises en examen, notamment pour financement du terrorisme, dans le cadre d'une enquête sur des collectes de fonds pour le PKK dans le sud-ouest de la France.