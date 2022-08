Opération Barkhane : les derniers militaires français ont quitté le Mali, annonce l'Elysée

Les derniers soldats français de la force antijihadiste Barkhane ont quitté le Mali. "A 13 heures (heure de Paris), le dernier détachement de la force Barkhane présent sur le sol malien a franchi la frontière entre le Mali et le Niger", a déclaré lundi 15 août l'état-major des armées. En février, Emmanuel Macron avait annoncé le retrait des troupes françaises au Sahel, neuf ans après le début des opérations françaises dans la région.

"Le 17 février, constatant que les conditions politiques et opérationnelles n'étaient plus réunies pour rester engagée au Mali, la France a décidé, en concertation avec ses partenaires africains et européens, de réarticuler le dispositif de l'opération Barkhane en dehors du territoire malien", écrit de son côté l'Elysée.