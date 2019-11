Mali : 13 militaires tués dans la collision de deux hélicoptères de combat

L'accident est l'un des pires qu'ait connus l'armée française, mais présente aussi le plus lourd bilan humain depuis 36 ans. 13 militaires français sont morts lundi 25 novembre, pendant une opération de combat contre des jihadistes. Il est 19h40, dans la région de Liptako, au Mali, lorsque deux hélicoptères de l'armée de terre se percutent en plein vol. Un hélicoptère de combat Tigre et un Cougar, qui évoluaient à basse altitude.

Quatre régiments endeuillés

13 soldats se trouvent à l'intérieur des deux appareils, six officiers, six sous-officiers et un caporal-chef. Aucun n'a survécu. Selon les premiers éléments, communiqués mardi matin par le ministère des Armées, les deux hélicoptères arrivaient sur la zone pour appuyer des commandos au sol qui traquaient des jihadistes. Quatre régiments sont endeuillés. Selon l'État-Major des armées, une opération de secours et de sécurisation de la zone d'accident est en cours.

