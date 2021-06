Fin de l'opération Barkhane : "Il est temps de recentrer notre effort sur la lutte contre les groupes jihadistes", estime un expert militaire

Alors que la France réduit sa présence militaire au Sahel par la fermeture de bases et une réarticulation de la lutte antijihadiste autour d'une "alliance internationale" associant des Européens, le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue "Défense nationale", estime ce jeudi 10 juin sur franceinfo qu'"il est temps de recentrer notre effort sur la lutte contre les groupes jihadistes", au Sahel. Selon lui, "il s'agit d'une évolution qui était en fait déjà perceptible depuis plusieurs mois".



franceinfo : Est-ce qu'on assiste ce soir à un enterrement de première classe pour Barkhane huit ans après le début de cette opération au Sahel ?

Non, je crois qu'il ne s'agit pas d'un enterrement. Il s'agit d'une évolution qui était en fait déjà perceptible depuis plusieurs mois. Le président Macron, mais également la ministre des Armées, s'étaient exprimés à plusieurs reprises sur le besoin de faire évoluer. Par contre, nous abordons une séquence internationale extrêmement importante dans les jours qui viennent le sommet du G7 demain [vendredi], le sommet de l'OTAN, puis de l'Union européenne avec Joe Biden. Donc, c'était un moment important pour le président de la République de réaffirmer le besoin de faire évoluer l'opération Barkhane.

Ces dernières semaines, ces derniers mois, il avait déjà indiqué que les jours de Barkhane dans sa forme actuelle étaient comptés ?

Oui, parce qu'il y a une forme de lassitude notamment par rapport aux problématiques de gouvernance dans la région. Le fait que l'opération Barkhane a dû assumer la faillite de la gouvernance de certains Etats et donc au bout des années, nous sommes depuis huit ans engagés dans cette opération, il est temps de recentrer notre effort sur la lutte contre les groupes jihadistes terroristes, qui reste une réalité. On l'a vu, hélas, au Burkina Faso il y a quelques jours, mais également de se désengager parce que ce n'est pas notre rôle de suppléer les services publics, les administrations. C'est aussi un signal fort qui est envoyé à nos partenaires africains. Nous allons nous recentrer sur cette lutte contre le terrorisme. Et effectivement, Barkhane va évoluer et se transformer.

Vous parlez de la faillite de certains Etats. Est-ce-que vous pensez notamment au Mali, où un deuxième coup d'Etat en l'espace de quelques mois a eu lieu à la fin du mois de mai ?

Oui, je pense au Mali. Je pense aussi à toute la propagande anti-française qui est instrumentalisée dans la région. Or, il faut se rappeler que nos soldats sont morts en opération. On a eu des blessés. L'aide humanitaire. Il faut savoir que chaque jour, nous apportons à peu près 400 actes de soins pour la population locale. Donc, il y a un moment où le président de la République, à juste titre, dit : face à l'hostilité croissante, face à la méfiance de l'opinion publique locale instrumentalisée, il y a un moment donné où il faut effectivement prendre nos responsabilités et dire aux gouvernants de ces régions : prenez vos responsabilités.

Comment ça va se passer ?

Nous allons diminuer notre empreinte sur le sol, certainement rétrocéder quelques bases temporaires parce que nous n'avons pas vocation à être installés définitivement là-bas. Et puis agir ponctuellement sur ces groupes terroristes avec de l'acquisition du renseignement. Et là, nous travaillons avec nos partenaires occidentaux, les Etats-Unis, les Anglais, nos partenaires européens, mais aussi, bien sûr, les armées locales qui ont un rôle majeur à jouer pour rétablir la sécurité dans cette région. La force Takouba représente aux alentours de 500 combattants, mais ce qui est également important, c'est l'environnement et en particulier cette acquisition du renseignement. Pouvoir traquer ces groupes terroristes. L'année dernière, nous avons neutralisé entre 1 200 et 1 500 terroristes, il faut les traquer, poursuivre, cela nécessite beaucoup de mobilité. Les hélicoptères, les drones, mais là encore se concentrer sur cette mission et ne plus assumer des missions qui ne sont pas de notre ressort.