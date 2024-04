Menace terroriste : le procureur national antiterroriste décrit "un phénomène nouveau, avec des mineurs de plus en plus jeunes"

Le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard confie, mardi 16 avril sur France Inter, assister à un phénomène nouveau depuis "un an, un an et demi" concernant la menace terroriste, avec l'apparition de "mineurs qui ont souvent entre 15 et 17 ans". "Il s'agit de mineurs de plus en plus jeunes", ajoute-t-il.

Jean-François Ricard explique que l'an dernier le parquet national antiterroriste a "demandé à 12 reprises la mise en examen de mineurs pour des projets d'actions violentes assez finalisées". Ce chiffre est sensiblement plus important par rapport aux années précédentes, où il était autour de "3 ou 4". Le magistrat précise que "pour l'instant ce phénomène se maintient en 2024".

Des "gens qui se gavent d'images épouvantables" via les réseaux

Le procureur national antiterroriste tente d'apporter quelques explications à ce phénomène. Il se demande ainsi si "les motifs de la nouveauté de ce phénomène tiennent à la présence d'une génération qui n'a connu que le numérique, qui se fait ses relations uniquement à travers le numérique et a une consommation du numérique extrêmement violente". Il décrit ainsi des "gens qui se gavent d'images épouvantables, notamment les vidéos de décapitation de l'État islamique".