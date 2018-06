La Tour Eiffel se pare d'un mur de verre

Trois mètres de hauteur, six centimètres et demi d'épaisseur, la première ébauche du futur mur de verre autour de la Dame de Fer a été posée. Le projet prévoit une enceinte pare-balles de 500 mètres de longueur côté Seine, et côté Champ-de-Mars. Au niveau des entrées et des sorties, une grille métallique de 150 mètres s'élèvera.

35 millions d'euros

Objectif de ce réaménagement : la sécurité absolue. "La Tour Eiffel est un des monuments les plus célèbres du monde, il pourrait arriver que des organisations cherchent à frapper l'opinion par une action", justifie Bernard Gaudillère, président de la société d'exploitation de la Tour Eiffel.

Un projet lancé après les attentats du 13-Novembre. Il a coûté 35 millions d'euros. La nouvelle Tour Eiffel sécurisée devrait être prête dans un mois pour le feu d'artifice du 14-Juillet.

Le JT

Les autres sujets du JT