Égypte : une répression made in France ?

Pluie de contrats entre l'Égypte et la France : plus de 5 milliards d'euros d'équipements militaires vendus depuis 2013. Mais aussi, plus discret et plus problématique, du matériel de cybersurveillance, vendu pour 10 millions d'euros. Nous avons pu consulter un document d'export que nous reproduisons : il a été signé entre la société française Nexa technologies et les services de renseignement du ministère de la Défense égyptien.

Plus de 40 000 opposants en prison

Il prévoit la mise en oeuvre d'un système d'interception légal dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité. Cette technologie d'interception de masse permet d'identifier des cibles présentes sur internet, d'aspirer leurs données, leur mail, leurs mots de passe, d'identifier l'ensemble de leurs contacts. Selon les associations des droits de l'Homme, le maréchal Sissi se sert aussi de ce système français pour réprimer ses opposants politiques : plus de 40 000 seraient ne prison. Une information judiciaire a été ouverte à Paris contre Nexa pour "complicité de torture" et "disparition forcée".

