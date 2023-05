Syrie : le régime de Bachar Al-Assad participe à sa première réunion de la Ligue arabe depuis onze ans

Le pays était isolé diplomatiquement depuis le début de la guerre civile qui a fait plus de 500 000 morts.

La Syrie a mis fin lundi 15 mai à plus d'une décennie d'isolement diplomatique au sein de la Ligue arabe. Des responsables du régime de Bachar Al-Assad ont en effet participé à une session préparatoire avant le sommet organisé vendredi en Arabie saoudite. C'est la première fois que des dirigeants syriens participent à une réunion de la Ligue arabe depuis novembre 2011. L'organisation panarabe avait alors suspendu le régime, en raison de la répression violente de manifestations qui ont dégénéré en un conflit qui a fait plus de 500 000 morts et des millions de déplacés.

Une invitation de Mohammed ben Salmane

La Ligue arabe réintégré le régime syrien 7 mai, garantissant ainsi le retour de Bachar Al-Assad dans le giron arabe. Le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, avait invité le 10 mai le président syrien à participer au sommet annuel qui se tiendra vendredi dans la ville côtière de Jeddah, sur la mer Rouge. Il s'agit de sa première participation depuis 2010, lorsque le sommet avait eu lieu en Libye.

Les capitales régionales se sont peu à peu rapprochées du président syrien, qui s'est maintenu au pouvoir et a récupéré des territoires perdus avec le soutien crucial de l'Iran et de la Russie. De vastes régions du nord de la Syrie échappent toujours au contrôle du gouvernement. L'activité diplomatique a notamment repris après le séisme meurtrier qui a frappé la Syrie et la Turquie le 6 février.