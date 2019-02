Syrie : Bachar Al-Assad a-t-il repris la main ?

L'armée syrienne compte ses prises de guerre. Un arsenal repris aux différents groupes armés toujours actifs, mais qui perdent du terrain. Un symbole pour l'armée syrienne de sa reconquête du territoire. Protéger la capitale, Damas, est la priorité des autorités. Mais dans les rues de la ville, les habitants n'ont aucun doute, Bachar Al-Assad a gagné la guerre.

Montrer un pays sous contrôle

360 000 morts, 5 millions de blessés et autant de déplacés, après un conflit sanglant, Bachar Al-Assad a-t-il repris la main ? Pour Damas, il s'agit de montrer un pays sous contrôle, une Syrie en voie de normalisation où les exilés de la guerre peuvent désormais faire leur retour. Sortir du conflit et de l’isolement diplomatique, rendre Bachar Al-Assad de nouveau fréquentable. La stratégie affichée par les autorités commence à porter ses fruits : les Émirats arabes unis ont rouvert leur ambassade. Mais la Syrie et la France peuvent-elles encore renouer des liens, sept ans après avoir fermé l’ambassade pour protester contre Bachar Al-Assad ?

