Syrie : Poutine et Erdogan annoncent un cessez-le-feu à Idleb à partir de vendredi

Le président turc prévient que l'armée se réservera le droit de riposter à toute attaque des forces syriennes.

La Russie et la Turquie se sont entendues, jeudi 5 mars, sur un cessez-le-feu dans la province syrienne d'Idleb, ont annoncé les présidents des deux pays après un entretien de plus de six heures à Moscou.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, s'exprimant au côté de son homologue russe Vladimir Poutine, a précisé que ce cessez-le-feu entrerait en vigueur ce jeudi soir à partir de minuit, heure locale (23 heures à Paris). Il a toutefois ajouté que l'armée turque se réservait le droit de riposter à toute attaque des forces syriennes.

Des dizaines de soldats turcs tués ces dernières semaines

Cette annonce intervient alors que des dizaines de soldats turcs ont été tués ces dernières semaines dans d'intenses combats dans la région d'Idleb, ultime bastion rebelle et jihadiste dans le nord-ouest de la Syrie, où Ankara mène une opération d'envergure contre les forces du régime de Bachar al-Assad. Ce dernier, appuyé par l'aviation russe, a lancé en décembre une offensive à Idleb, qui a provoqué une catastrophe humanitaire, avec près d'un million de personnes déplacées vers la frontière turque.

Cette escalade des tensions sur le terrain a abouti à des tensions diplomatiques entre Moscou, un allié du régime syrien, et Ankara, soutien des rebelles, en faisant planer un risque d'un affrontement direct entre les deux pays qui se sont imposés comme les principaux acteurs internationaux dans le conflit syrien.

Peu après l'annonce de ce cessez-le-feu, le ministère turc de la Défense a annoncé que deux soldats turcs avaient été blessés par les forces de Bachar Al-Assad dans le nord-ouest de la Syrie. Trois autres soldats ont par ailleurs été blessés dans la région d'Idleb, a précisé le ministère, ajoutant que les forces turques avaient "immédiatement répliqué par des tirs nourris".