Syrie : la diplomatie toujours inefficace face à l'offensive turque

Alors que l'offensive turque au nord-est de la Syrie se poursuit, la diplomatie se révèle inefficace, mercredi 16 octobre. Le président turc Erdogan reste inflexible malgré les pressions internationales. Mardi, il a repoussé catégoriquement toute idée de cessez-le-feu. Dans la ville de Ras al-Aïn (Syrie), les combats de rues sont acharnés, les milices pro-Turquie n'ayant pas encore réussi à reprendre les lieux. Les Kurdes, retranchés dans des maisons et des tunnels, leur opposent une résistance acharnée.

L'armée de Bachar al-Assad entre en jeu

L'armée a déjà repris 120 km de territoire le long de la frontière entre la Syrie et la Turquie. À Taal Abyad, les milices alliées aux Turcs font la loi et distribuent de la nourriture à la population. En difficulté, les Kurdes ont appelé la Syrie à la rescousse. Plus au sud, l'armée de Bachar al-Assad revient, avec le portrait du président brandi fièrement.