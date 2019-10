Faux et usage de faux : une vidéo d'un stand de tir pour illustrer l'offensive en Syrie

Une vidéo de trente secondes et de mauvaise qualité. C'est ce qu'a diffusé la chaîne américaine ABC News, quelques jours après le début de l'offensive turque contre les Kurdes, dimanche 13 octobre. Le média a affirmé que la scène se déroulait dans le nord de la Syrie, durant un bombardement d'Ankara.

Des téléphones portables sur les images

"Comme l'ont révélé nos confrères de l'AFP factuel, (...) on distingue bien une bonne dizaine d'écrans de téléphones portables en train d'immortaliser la scène. Pas vraiment, vous en conviendrez, ce qu'on imagine sur un théâtre de guerre", rapporte le journaliste Julien Nény sur le plateau du 20 Heures. En réalité, cette vidéo a été publiée pour la première fois sur internet en avril 2017 et a été tournée aux États-Unis, sur un stand de tir du Kentucky. Donald Trump a qualifié cette erreur de la chaîne de "gros scandale" et de "véritable honte".

