Turquie : Recep Tayyip Erdogan annonce le début d'une offensive dans le Nord-Est syrien

La Turquie a lancé son opération militaire "Peace Spring" dans le nord de la Syrie, annonce son président Recep Tayyip Erdogan, mercredi 9 octobre. "Notre mission est d'éviter la création d'un corridor de la terreur de l'autre côté de notre frontière du sud et d'apporter la paix dans la zone", a-t-il écrit sur Twitter.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area.