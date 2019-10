Syrie : la Turquie se dit "prête" à une opération contre une milice kurde

Pas de marche arrière en vue. La Turquie a affirmé mardi 8 octobre être prête à lancer une nouvelle offensive en Syrie contre une milice kurde. Le pays a acheminé de nouveaux véhicules blindés à la frontière ainsi que du matériel de construction.



La Turquie envisage dans un premier temps de prendre le contrôle d'une bande de territoire longue de 120 km et profonde d'une trentaine de km allant des villes de Tal Abyad à Ras al-Aïn, selon le quotidien Hürriyet. Cette zone a pour vocation, selon Ankara, d'accueillir une partie des 3,6 millions de Syriens réfugiés en Turquie et de séparer la frontière turque des territoires conquis par les Unités de protection du peuple (YPG, kurdes). Les Kurdes sont les alliés des Occidentaux dans la lutte contre l'Etat islamique, mais sont considérés comme "terroristes" par Ankara.

Face à cette situation, le président américain Donald Trump a assuré ne pas lâcher les Kurdes, après avoir laissé entendre le contraire. Accusé jusque dans son propre camp de lâcher des alliés des Etats-Unis, le président a réorienté son discours en affirmant qu'il "anéantirait complètement l'économie de la Turquie" si celle-ci "dépassait les bornes".

We may be in the process of leaving Syria, but in no way have we Abandoned the Kurds, who are special people and wonderful fighters. Likewise our relationship with Turkey, a NATO and Trading partner, has been very good. Turkey already has a large Kurdish population and fully....