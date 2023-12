Soupçons de trafic d’êtres humains : un avion immobilisé à l’aéroport de Paris-Vatry

Un avion a été immobilisé à l’aéroport de Paris-Vatry jeudi soir. À son bord, plus de 300 passagers de nationalité indienne. Un trafic d’êtres humains est soupçonné. Le parquet a ouvert une enquête.

Un Airbus 340 en provenance d’Arabie Saoudite, qui devait se rendre au Nicaragua, a été immobilisé sur le tarmac de Paris-Vatry (Marne), avec plus de 300 passagers réfugiés à bord. Retenus derrière les bâches dans le hall de l’aéroport, ils pourraient être au centre d’un trafic d’êtres humains. Selon Emmanuel Daoud, spécialiste du droit international, il pourrait s’agir d’une nouvelle route migratoire mise en place par des réseaux mafieux. Chaque année, de nombreux Indiens débarquent en Amérique latine, où ils obtiennent des visas facilement, avant de poursuivre vers le Nord. L’immigration illégale rapporte plusieurs dizaines de milliards d’euros chaque année aux trafiquants.

Deux hommes en garde à vue

Deux suspects ont été placés en garde à vue, ils disposaient d’argent liquide et de plusieurs passeports. L’avion ne faisait qu’une escale technique en France. La compagnie roumaine Legend Airlines, propriétaire de l’avion, nie toute responsabilité dans l'affaire : “La compagnie coopère avec les autorités françaises dans toute la mesure du possible, les membres de l’équipage témoignent, l’avion est immobilisé et toutes les informations sont communiquées en temps et en heure”, affirme l’avocate de la compagnie.