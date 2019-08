G7 : le jour d'après pour les habitants de Biarritz

C'est un retour à la normale pour les vacanciers de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) mardi 27 août, au lendemain de la fin du sommet du G7. Sur la grande plage de la ville, les vacanciers étendent de nouveau leurs serviettes ou retournent surfer. Ils sont peu nombreux mais ravis de reprendre possession de la plage fermée pendant quatre jours. Les loueurs de matériel de plage ressortent leurs outils et l'épisode G7 leur a imposé une respiration. "Je suis parti dans les Landes pour être au calme, plus tranquille", détaille l'un d'entre eux.

L'activité redémarre dans le centre-ville

Dans les rues du centre-ville, la vie reprend son cours. Les voitures circulent de nouveau et chacun peut ressortir ses poubelles, les sacs ne sont plus considérés comme suspects. Il reste toutefois des rubans de sécurité et des panneaux d'interdiction de stationner, vestige du sommet international. Les vacanciers peuvent reprendre leurs cafés sur les terrasses des restaurants, face aux vagues.

