G7 : Emmanuel Macron face aux tensions diplomatiques

Les dossiers qui vont fâcher lors du sommet du G7, qui s'ouvre samedi 24 août, ne vont pas manquer. "Menace de récession, guerre commerciale, incendie en Amazonie, Iran... Sur tous ces sujets, les 7 dirigeants arrivent en ordre dispersé", commente l'envoyée spéciale de France Télévisions à Biarritz, Valérie Astruc.

Des tensions diplomatiques

"Emmanuel Macron n'a pas beaucoup d'alliés solides. Donald Trump, toujours aussi imprévisible, menace à nouveau de taxer les vins français et les produits chinois. Quant à Boris Johnson, tout aussi imprévisible et provocateur que l'Américain, est englué dans le Brexit. Sans compter Angela Merkel en fin de règne et le premier ministre italien démissionnaire", explique Valérie Astruc. "Emmanuel Macron va devoir déployer des trésors de diplomatie pour trouver des terrains d'entente", précise la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT