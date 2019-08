DIRECT. Sommet du G7 : Macron retrouve Trump, Johnson et les autres dans Biarritz barricadée

Ce qu'il faut savoir

Un sommet du G7 potentiellement explosif s'ouvre à Biarritz samedi 24 août. Emmanuel Macron, Donald Trump, Angela Merkel, Boris Johnson, Giuseppe Conte, Shinzo Abe et Justin Trudeau se retrouvent sous les yeux d'une opinion publique mondiale qui attend d'eux des solutions concrètes aux crises secouant la planète.



Emmanuel Macron parlera à 13 heures à la télévision pour "expliquer les enjeux" de ce sommet qu'il veut "utile" pour les populations, selon l'Elysée.



Les incendies de l'immense forêt amazonienne se sont imposés à la dernière minute comme sujet phare pour le premier jour du sommet. Cette catastrophe écologique sera au menu des discussions du dîner. Mais les échanges pourraient être délicats. Donald Trump et Angela Merkel on déjà pris le contre-pied des critiques d'Emmanuel Macron à l'égard du président brésilien Jair Bolsonaro.



Le tête-à-tête entre Donald Trump et Boris Johnson sera à coup sûr l'un des moments forts du sommet. Le premier encouragera-t-il le second, dont il loue les qualités, à privilégier un "Brexit dur" à une sortie négociée de l'Union européenne ?



L'attitude de l'imprévisible Donald Trump sur les autres sujets de division sera observé de prêt par les diplomates et les journalistes. Taxation française des géants du numérique, relance de l'économie mondiale, nucléaire iranien, tensions commerciales entre Pékin et Washington... Les dossiers épineux sont nombreux et les débats s'annoncent houleux.

Anticapitalistes, altermondialistes, mais aussi militants basques espèrent rassembler 10 000 personnes pour manifester contre le sommet d'Hendaye à Irun, en Espagne. De premiers heurts ont éclaté vendredi soir à Urrugne. Les autorités espèrent ne pas voir sur les écrans du monde entier diffuser des images de violences identiques à celles de précédents sommets internationaux, comme ceux de Hambourg ou de Gênes.