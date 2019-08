G7 : Biarritz attend impatiemment la fin du sommet

Avec des barrages policiers à tous les coins de rue, Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) vit encore lundi 26 août au rythme du G7. La ville est même désertée par les touristes et par les habitants qui ont pu s'échapper. Du côté des commerçants, on a souvent préféré fermer devant le peu d'affluence. Une boulangerie est restée ouverte, mais les clients se font rares. "Ça n'a pas compensé du tout", assure la commerçante.

La grogne monte

Ainsi, les policiers, journalistes et membres des délégations n'ont pas comblé le manque à gagner. La grogne monte et les commerces de Biarritz attendent avec impatience la fin du G7. "On a envie de retrouver le Biarritz qu'on connaît avec le monde de passage, surtout au mois d'août", s'impatiente une restauratrice. Elle espère néanmoins bénéficier des retombées du G7 en fin de saison. Non loin de là, la ville de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) a été mise sous cloche.

Le JT

Les autres sujets du JT