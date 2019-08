Anti-G7 : les opposants au sommet manifestent à Hendaye

La manifestation qui part de la ville d'Hendaye, dans les Pyrénées-Atlantiques, samedi 24 août, devrait atteindre la ville d'Irún, de l'autre côté de la frontière, en Espagne. Le rassemblement est "pour l'instant pacifique. Ils sont pour beaucoup des militants écolos, mais pas seulement", explique l'envoyé spécial de France Télévisions, Ben Barnier. "Cette manifestation est autorisée par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques", précise le journaliste.

Une autre manifestation non autorisée

"Mais il y a une autre manifestation qui, elle, n'est pas autorisée par la préfecture qui aura lieu à Bayonne, plus près du lieu officiel du G7. Avec des contours beaucoup plus flous et donc potentiellement beaucoup plus volatiles", continuer à commenter Ben Barnier. Des heurts ont égrené la journée du 23 août, à la veille de l'ouverture du sommet à Biarritz. Ces tensions ont donné lieu à 17 interpellations de militants et quatre blessés légers du côté des forces de l'ordre.

