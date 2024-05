Slovaquie : le Premier ministre grièvement blessé par balles

Mercredi 15 mai, Robert Fico a été attaqué à la sortie d'une réunion gouvernementale. Touché à l'estomac, le Premier ministre slovaque a été conduit à l'hôpital dans des conditions critiques.

Il est littéralement soulevé par ses gardes du corps et poussé dans sa voiture. Le Premier ministre slovaque est touché à l'estomac. La caméra filme et revient vers la barrière où l'élu se tenait peu auparavant. Son assaillant est maîtrisé par la police. La voiture file à l'hôpital. Transporté en hélicoptère, Robert Fico arrive sur un brancard pour être soigné. Il est entre la vie et la mort. Quatre balles l’auraient atteint au ventre, mercredi 15 mai. Une heure et demi plus tôt, le Premier ministre était arrivé sur les lieux, très détendu, pour présider une réunion de son gouvernement et tenir une conférence de presse.

Des motivations encore inconnues

C'est à la sortie qu'un homme dégaine une arme et lui tire dessus. Robert Fico s'était approché de la foule pour la saluer. Mercredi 15 mai au soir, Zuzana Čaputová, la présidente de la Slovaquie, dit son indignation : "Je suis sous le choc, nous sommes tous choqués par cette terrible et atroce attaque". Robert Fico, 59 ans, est un dirigeant populiste pro-russe. Il a mis fin à l'aide militaire de son pays à l'Ukraine. Il est aussi connu pour ses positions anti-migrants. Son agresseur présumé a été identifié. C'est un écrivain slovaque. Il rédigeait régulièrement des chroniques politiques dans lesquelles il s'en prenait au Premier ministre. On ne connaît pas, à l’heure actuelle, ses motivations exactes.