Avec sa famille, elle a fui la guerre en Syrie et s’est réfugiée dans un camp en Turquie. Début février, le logement qu’ils avaient trouvé avec sa famille a été détruit par les séismes. Pour Brut, Fahriye raconte son histoire.

En Turquie, 3,6 millions de réfugiés syriens sont enregistrés en Turquie. C’est le cas de Fahriye et de sa famille. Après avoir fui la guerre en Syrie, ils ont pu s’installer à Antakya dans le sud de la Turquie. Mais depuis les deux séismes qui ont touché le pays le 6 février, ils vivent de nouveau dans des camps de fortune, en attendant de trouver une alternative. “De toute façon, on a toujours grandi avec la guerre. On est venus de la guerre, et maintenant le séisme.”

“On avait aussi des rêves, car je devais aller à l'université”

“Mon père nous a ramenés ici avec lui à cause de la guerre quand on était petits. On a grandi dans un camp. Après, on est venus ici, ils nous ont sortis du camp. On est arrivés à Antakya, on s'y est installés. J'étais en première année au lycée. Pendant 4 ans, on y a étudié, on y a habité, d'ailleurs notre maison est là-bas, pas loin. On avait aussi des rêves, car je devais aller à l'université. Je voulais étudier la médecine. La dernière année de lycée était difficile, j'étudiais beaucoup. On n'aurait jamais imaginé qu'il y aurait un séisme”, décrit Fahriye.

Dans le camp, elle vit avec toute sa famille dans une tente. “Mon père, ma mère, avec mes frères et soeurs, et avec ma petite soeur. On est 7 personnes ici. Ma grande sœur et son mari dorment aussi avec nous, on est 9 à rester dans la tente. Elle aussi dort ici, parce qu'elle n'a pas ses affaires. Il n'y a rien avec nous dans la tente maintenant, donc ils dorment avec nous”, explique Fahriye. “Pour l'instant, on est ici. Mais si on trouve une vie meilleure, on partira.”