Séismes en Turquie et en Syrie : huit Français recensés parmi les victimes, selon un nouveau bilan

Le ministère des Affaires étrangères a révélé mercredi un décompte deux fois plus important qu'une semaine plus tôt.

Le bilan des victimes françaises s'alourdit. Les séismes qui ont touché la Turquie et la Syrie le 6 février ont fait au moins huit morts de nationalité française, a annoncé le ministère des Affaires étrangères mercredi 1er mars. "On a ce bilan de huit victimes depuis maintenant plus d'une semaine", a révélé la directrice adjointe du Centre de crise et de soutien du ministère, Fanny Demassieux, lors d'une audition à l'Assemblée nationale.

"A ce stade, et depuis plusieurs jours, nous n'avons aucune nouvelle situation individuelle de victime [française] qui a été transmise." Fanny Demassieux, directrice adjointe du Centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay lors d'une audition à l'Assemblée nationale

Le précédent bilan communiqué par le ministère des Affaires étrangères faisait état de quatre Français décédés. La communauté française en Turquie compte 6 420 résidents. Parmi eux, 358 se trouvaient dans les zones sinistrées, ainsi qu'"une cinquantaine" de Français "de passage", selon Fanny Demassieux. Au total, les tremblements de terre ont fait plus de 50 000 victimes en Turquie et en Syrie.