Séisme en Turquie : Demirkoprü coupé en deux, traversé par une faille

Si une grande partie de l'est de la Turquie a été ravagée par le séisme du 6 février dernier, le village de Demirkoprü s'est littéralement coupé en deux, traversé par une gigantesque faille.

Une faille profonde, béante et continue sur 300 kilomètres de la Turquie à la Syrie. Un canyon de 30 mètres de profondeur qui est allé jusqu'à couper en deux le village de Demirkoprü. Un père de famille pleure chaque jour après que sa maison soit tombée dans le gigantesque fossé. "On s'enfuyait dans un sens, ça se déchirait par-là, on s'enfuyait dans un autre, ça se déchirait encore. La faille nous rattrapait en permanence", se remémore-t-il.

De nombreux bâtiments n'avaient pas de permis de construire

Le long de la faille, une douzaine d'autres maisons ont été englouties. Une partie de l'école n'existe plus, les pavés de l'ancienne cour de récréation ont été soulevés par la puissance du séisme. Pourtant, le maire du village était conscient des risques encourus. "80% des bâtiments détruits lors du séisme n'avaient pas de permis de construire. Nous le savions mais nous n'avons pas pris les mesures nécessaires", confie Husiyin Sahan. Demirkoprü devrait désormais être reconstruit à quelques kilomètres, dans les montagnes.