Trois jours après le séisme qui a ravagé le sud de la Turquie, les journalistes du magazine "13h15" ont suivi à Antakya, l'ancienne Antioche réduite à l'état de ruines, une équipe de Secouristes sans frontières. Toute la nuit, la recherche de survivants s'est poursuivie sans relâche. Extrait d'un reportage diffusé le 14 mars 2023 sur France 2, en ouverture de la soirée spéciale "Unis face au séisme".

Du sud-est de la Turquie jusqu'au au nord de la Syrie, tout est à reconstruire après les violents séismes de début février 2023. Un mois plus tard, le nombre de morts dans les deux pays est estimé à plus de 50 000. La cité millénaire d'Antioche (Antakya), qui comptait plus de 200 000 habitants et abritait un patrimoine inestimable, est aujourd'hui une ville fantôme. Les journalistes du magazine "13h15" ont pu y suivre le travail d'une équipe de bénévoles de Secouristes sans frontières.

Près de soixante-douze heures après le premier séisme du 6 février, les interventions s'enchaînent toute la nuit. Pour espérer sortir quelques rescapés des décombres, il faut faire très vite. Une victime a été localisée dans l'un des rares immeubles encore debout. Au dehors, les équipes se tiennent immobiles et silencieuses, dans l'attente d'un signe de vie, pendant que plusieurs secouristes pénètrent à l'intérieur du bâtiment. Mais ils devront ressortir précipitamment car à 23 heures, la terre tremble de nouveau.

23 heures : une réplique de faible magnitude

La réplique, heureusement de faible magnitude, n'entame pas la motivation des volontaires. Ce qui leur donne de la force, affirme avec émotion Thierry Cerdan, l'un des secouristes, c'est que "ces gens-là, ils croient en nous ! Quand vous voyez les gens qui prient, et puis qui viennent vers vous, qui vous touchent l'épaule, qui vous disent 'merci, merci', 'mes parents sont là, ma mère, mon fils...'. On vient ici pour les aider."

Ces efforts sont parfois récompensés, quand un brancard transportant une victime se fraie un chemin au milieu des décombres à peine éclairés par les chantiers de recherches. Alors les applaudissements l'accompagnent jusqu'à l'ambulance.

Extrait d'un reportage de Bertrand Jeanneau, Vincent Fichmann et Alexandre Adam, diffusé en ouverture de la soirée spéciale "Unis face au séisme" le 14 mars 2023 sur France 2 et sur France.tv.

