Vrai ou fake : un astéroïde menace-t-il la Terre ?

C’est un bruit qui court et arrive même jusqu’aux oreilles des plus jeunes. Un astéroïde va-t-il rentrer en collision avec la Terre ? Techniquement, c’est possible. Le VP1 2018, se déplaçant à 125 000 km/h, a 0,41% de chances de croiser la trajectoire de notre planète. Une probabilité donc très faible et qui, surtout, semble sans réel danger.

Les souvenirs du drame en Russie

Si certains s’inquiètent au moment de cette annonce, c’est en grande partie lié à l’histoire récente de la Terre. En Russie en 2013, la ville de Tcheliabinsk a été violemment frappée par un astéroïde causant une explosion équivalente à 35 fois celle d’Hiroshima (Japon). La pluie de météorites avait fait plus de 1 000 blessés. Cet astéroïde pesait en revanche entre 7 000 et 10 000 tonnes, alors que le VP1 2018 ne fait que… 15 kilos. Même s’il croise la Terre, il se désintégrera dès qu’il entrera dans l’atmosphère.