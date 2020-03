Russie : Vladimir Poutine, président à vie ?

Vladimir Poutine, qui dirige le pays depuis 20 ans, est parvenu à faire voter un amendement surprise à la Constitution. Ainsi, il pourra rester président jusqu'en 2036. Les députés et les sénateurs l'ont approuvé, mais les opposants dénoncent un putsch. Si cette situation arrivait, Vladimir Poutine dirigerait le pays jusqu'à l'âge de 84 ans. Le parlement russe a en tout cas rendu cela possible grâce à un tour de passe-passe exceptionnel parfaitement orchestré.

Seize ans de plus au pouvoir ?

Une députée proche du Kremlin et ancienne cosmonaute a déposé l'amendement à la dernière minute, mardi 10 mars. "Je propose que soit levée la limitation des mandats présidents et que soit inscrite une disposition permettant que le président sortant ait le droit d'être élu comme tout autre citoyen", a demandé la députée russe Valentina Terechkova. Vladimir Poutine est ensuite arrivé, encourageant les députés à voter cet amendement. Trente minutes plus tard, le vote était terminé, permettant au président de rester au pouvoir potentiellement seize ans de plus.

