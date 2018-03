Russie : Vladimir Poutine au pouvoir jusqu'en 2024

Vladimir Poutine voulait un plébiscite. Et il l'a obtenu. Il a tout fait pour cela, d'abord en écartant son seul et unique rival de poids, Alexeï Navalny, auquel la justice russe a interdit de participer au scrutin et aussi en contrôlant l'essentiel des médias audiovisuels qui lui sont entièrement dévoués.

Une figure rassurante

Le président russe est populaire dans son pays. Mais si ses concitoyens ont si majoritairement choisi de voter pour lui, c'est d'abord et avant tout parce qu'ils ont besoin d'être rassurés face à la crise économique qui est loin d'être terminée. Ils ont choisi un homme d'expérience et à poigne aussi qui leur a rendu leur fierté perdue après la chute de l'URSS. Réélu pour six ans, Vladimir Poutine a battu le record de longévité au pouvoir de Leonid Brejnev, un pouvoir sans partage.

Le JT

