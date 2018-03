Russie : indéboulonnable Poutine

La décennie de la Perestroïka a été un cauchemar pour les Russes : chômage, misère, capitalisme sauvage et un empire soviétique qui se disloque. Alors quand Vladimir Poutine accède au pouvoir en 2000, il n'a qu'une obsession : restaurer la grandeur de la Russie. Il a de la chance : le prix du pétrole est haut, l'économie se porte très bien et très vite, il s'impose en leader incontesté dans son pays.

Un président intransigeant

Face à la communauté internationale, il devient ce président fort et intransigeant qui ne lâche plus rien : il annexe la Crimée sans réaction et il s'immisce dans le conflit syrien. Ces prises de position renforcent chaque fois encore plus sa popularité. Ses partisans estiment que Vladimir Poutine est celui qui a rendu aux Russes leur fierté, conclut Stéphanie Desjars, l'envoyée spéciale de France 3 à Moscou.

