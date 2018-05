Russie : des centaines de manifestants anti-Poutine arrêtés

La police anti-émeutes est venue en nombre, elle ne fait pas de quartier. Place Pouchkine, à Moscou, en Russie, les organisations de la défense des droits de l'Homme dénonceront plusieurs centaines d'arrestations, souvent musclées, parmi les manifestants rassemblés à l'appel d'Alexeï Navalny, opposant à Vladimir Poutine arrêté lui aussi et, comme beaucoup, relâché un peu plus tard. Deux jours avant l'investiture de Vladimir Poutine pour un quatrième mandat, les manifestants se sont rassemblés en criant "à bas le tsar !" dans tout le pays.

Face à face tendu avec des nationalistes

Quand les manifestants sont arrivés, des partisans de Vladimir Poutine les attendaient de pied ferme, bien décidés à occuper le terrain. Le face à face ne durera pas, la police intervient et disperse les manifestants. On estime à plus de 1 500 le nombre d'interpellations dans tout le pays. Réélu avec 76% des voix en mars dernier, Vladimir Poutine veut donner l'image d'un homme proche de son peuple et ne tolèrera rien qui pourrait entacher ce tableau idyllique, ni dans la rue, ni sur internet, de plus en plus contrôlé.

