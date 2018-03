Paradis fiscal : le Luxembourg "a fait le boulot nécessaire"

"C'est une chance d'avoir en France un président qui a envie de faire bouger les choses. Emmanuel Macron est un fonceur", se félicite Xavier Bettel dans le Soir 3 ce lundi.

"Il y a 99% des sujets sur lesquels Emmanuel Macron et moi allons dans une même direction", évoquant des points de désaccord sur tout ce qui concerne un gouvernement de la zone euro, ajoute le Premier ministre du Luxembourg, qui sera reçu mardi à l'Élysée.

L'UE est traversée par la montée de l'extrême droite et du populisme. "On a tous une responsabilité. On doit dénoncer le populisme, les contrer en disant la vérité", assène-t-il.

"On doit discuter avec Poutine"

"On n'est pas un paradis fiscal. On paie des impôts au Grand-Duché de Luxembourg. On a fait le boulot nécessaire", assure Xavier Bettel.

"Le Luxembourg ne freine pas la taxe sur les géants du numérique (GAFA). Mais il ne faut pas que ça nuise à la compétitivité de l'UE. J'aimerais bien que le G20 aussi prépare un texte contraignant pour les GAFA", explique le dirigeant du Grand-Duché.

"L'Europe a besoin de stabilité et de paix et Vladimir Poutine fera partie des gens avec qui on doit se mettre autour d'une table pour discuter", conclut-il.

Le JT

Les autres sujets du JT