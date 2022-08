Mort de Mikhaïl Gorbatchev : retour sur le parcours du dernier dirigeant de l'URSS

Mikhaïl Gorbatchev, dernier dirigeant de l'URSS, est mort, mardi 30 août, à l'âge de 91 ans. Gravement malade, il s'était exprimé quelques semaines avant l'offensive russe en Ukraine, dénonçant, à la télévision, l'arrogance des États-Unis. "Ils se sont proclamés vainqueurs dans la guerre froide, alors qu'on avait ensemble sauvé le monde de la confrontation", avait-il alors déclaré.



Six ans à la tête de l'URSS

En six ans à la tête de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev aura marqué l'histoire de son pays, et celle du monde. Fils d'agriculteur, il a grimpé petit à petit les échelons du Parti communiste. En 1985, à la mort de Konstantin Tchernenko, il en est devenu le secrétaire général. Son objectif était de sauver le régime soviétique par la démocratie. Il avait alors lancé la "glasnost", une politique de transparence, et la "perestroïka", la reconstruction. Le 25 décembre 1991, il avait finalement signé sa lettre de démission, et du même coup, la fin de l'URSS. Mikhaïl Gorbatchev, c'est l'homme qui aura libéré son pays du passé, mais échoué à lui trouver un avenir.