L’Eurozapping du Soir 3 : l’Autriche à la tête de l’Europe, show télévisé pour Poutine

Dans l’actualité européenne, le chancelier autrichien veut une Europe protégée et des frontières mieux gardées. L’Autriche prend la présidence tournante de l’UE dans trois semaines le 3 juillet. "Les gens attendent de l’UE qu’elle nous protège, qu’elle apporte ordre et stabilité, nous n’y arriverons qu’en renforçant nos frontières extérieures", a déclaré Sebastian Kurz. Il ne veut à aucun prix d’une nouvelle vague d’immigration.



Poutine à la télé, une institution sur la sellette en Angleterre



En Russie, les spectateurs ont pu assister à un show télévisé bien huilé avec le président russe. Pendant quatre heures, Vladimir Poutine a répondu aux doléances de ses concitoyens. Mais des ministres et hauts fonctionnaires étaient aussi présents, au garde-à-vous, pour répondre aux questions. Une mise au pas qui les a relégués au rôle de simples exécutants.

Enfin, en Angleterre, une chaîne de magasins exsangue. "House of Fraser", institution fondée en 1846, ferme la moitié de ses enseignes. 6 000 emplois sont menacés. Le commerce de détail ne fonctionne plus.

