Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine donne un grand show patriotique dans le plus grand stade de Russie

La guerre en Ukraine est également une guerre de communication. Pour son hommage aux soldats russes et sa première apparition depuis le début de la guerre, Vladimir Poutine a choisi, vendredi 18 mars, le plus grand stade de Russie, à Moscou.

Pour sa première sortie publique depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a opté pour un show à l'américaine. Le maître du Kremlin s'est exprimé dans le plus grand stade du pays, au sein duquel une foule compacte s'était rassemblé. "C'est pour mettre un terme à la souffrance du peuple du Donbass et son génocide que nous avons déclenché une opération militaire du Donbass et en Ukraine", a-t-il déclaré, avant de louer, durant de longues minutes, l'héroïsme des soldats russes.

Faire taire les commentateurs occidentaux

Vladimir Poutine s'est entouré des sportifs médaillés olympiques, et de stars de la chanson du pays. Pour Frédéric Encel, géopolitologue et auteur du livre Les voies de la puissance, cette mise en scène est réfléchie. "C'est parce qu'il se trouve dans un schéma de faiblesse [et] qu'il sait parfaitement qu'en réalité, une partie importante de la population ne le soutient pas autant que ça", analyse-t-il. Selon certains journalistes étrangers présents sur place, des bus avaient été affrétés pour amener les participants.