Guerre en Ukraine : Recep Tayyip Erdogan, un médiateur privilégié entre Kiev et Moscou

Vladimir Poutine a reçu, vendredi 5 août, son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à Sotchi, en Russie. Les deux chefs d'Etat ont parlé de la coopération économique entre leurs deux pays, mais ils n'ont pas évoqué un éventuel cessez-le-feu en Ukraine, alors que le président turc s'est imposé comme un médiateur privilégié entre Kiev et Moscou.

Un cargo de céréales ukrainiennes qui traverse enfin le détroit du Bosphore est le premier compromis trouvé avec la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, il a fallu tous les efforts de Recep Tayyip Erdogan. Le président truc est le seul à avoir la confiance des deux hommes. Dès le début du conflit, Recep Tayyip Erdogan a ménagé ses deux voisins.



Plus de 60 % d'inflation en Turquie

"Recep Tayyip Erdogan et la Turquie ont condamné de manière très ferme l’invasion, et en même temps, ils ont annoncé qu’ils n’avaient pas l’intention d’appliquer les sanctions contre la Russie", explique Jean Marcou, directeur des relations internationales à Science Po Grenoble. Le président Erdogan pratique assidûment la politique du grand écart. Cette nouvelle place gagnée dans le jeu international permet également au président turc de masquer les difficultés qu’il rencontre dans son propre pays. Avec plus de 60 % d’inflation, l’élection présidentielle l’année prochaine s’annonce compliquée pour lui.