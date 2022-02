Guerre en Ukraine : les Ukrainiens de France s'inquiètent pour leur famille

L'inquiétude grandit chez les Ukrainiens de France, après l'invasion russe, jeudi 24 février. Leurs craintes concernent l’avenir de leur pays, et la sécurité de leurs familles restées sur place.

Tôt dans la matinée du jeudi 24 février, des dizaines d'Ukrainiens se sont rassemblés à Nice (Alpes-Maritimes), et ont repris en chœur leur hymne national. Émus aux larmes, terrifiés par l'actualité de leur pays, ils sont surtout inquiets pour leurs proches. "Je communique chaque demi-heure avec mes enfants. Je leur ai conseillé de conserver beaucoup de produits", explique une femme.

Plusieurs rassemblements à Paris

Plusieurs rassemblements ont eu lieu à Paris. Devant l'ambassade russe, près de 200 Ukrainiens, sous le choc, ont crié leur colère. "Il y a la guerre en Ukraine, donc comment on peut vivre ? On s'inquiète pour nos proches, pour nos enfants", pleure une femme. À plus de 2 000 kilomètres de l'Ukraine, ils vivent la guerre à distance. Nombreux sont accrochés à leur téléphone, à l'affût de la moindre nouvelle.