Guerre en Ukraine : l'entourage fidèle du président Poutine

Qui pourrait faire dévier Vladimir Poutine de sa ligne ? Qui a, encore aujourd'hui, une prise sur ses choix extrêmes ? Alors que le président russe apparaît de plus en plus isolé sur la scène internationale, le 20 Heures tente de répondre à ces questions dans la rubrique "Enjeux de pouvoir".

Qui peut influencer Vladimir Poutine dans le cadre du conflit en Ukraine ? Son bras droit, Sergei Shoigu, le ministre de la Défense russe, est parfois présenté comme son dauphin. Cet ingénieur des travaux publics est très loyal au président. Celui qui a un peu plus de recul et d'expérience militaire est Valery Gerasimov, le chef d'état-major de la Russie. Pourrait-il résister, par exemple, à un ordre nucléaire de Poutine ? On le dit sur la touche ces dernières semaines.



Un entourage terrorisé par le président russe

Sergei Naryshkin, directeur des renseignements extérieurs, semble conscient des dangers d'escalade, mais parait aussi terrorisé par Poutine. Nicolai Patrushev, secrétaire du conseil de sécurité, est considéré comme l'homme ayant le plus d'influence sur le président russe. Ce faucon politique, pro-guerre, est l'idéologue du président russe : il ne sera certainement pas celui qui le questionnera sur la guerre en Ukraine.