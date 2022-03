Guerre en Ukraine : dans la Drôme, les drapeaux ukrainiens s’arrachent

À l’hôtel du département d’Ardèche ou encore sur le fronton de la mairie de Valence (Drôme), depuis cette semaine du 1er mars, les drapeaux ukrainiens flottent sur les bâtiments des collectivités locales. Dans l’atelier d’un fabricant de drapeaux, l’étendard jaune et bleu représente la quasi-totalité de la production quotidienne. Les employés ont le sentiment de prendre part aux marques de soutien envers les Ukrainiens. "On participe un peu à ça à notre manière, (...) on aide les gens à afficher leur soutien", assure un employé.

Un millier de drapeaux ukrainiens produits par jour

D’habitude, dans cet entrepôt, seul une vingtaine de drapeaux ukrainiens sont fabriqués chaque année. Il a donc fallu s’adapter d’une part sur la couleur avec "un bleu azur méditerranéen", et d’une autre part sur la cadence avec des commandes toujours plus nombreuses. "On a vraiment adapté l’atelier en conséquence et on fait partir environ un millier de drapeaux par jour à nos clients", déclare Benjamin Robert, directeur de Manufêtes. Une partie des bénéfices sera reversée à une association humanitaire.