DIRECT. Crise en Ukraine : la Russie annonce la fin de manœuvres militaires et le départ de ses forces de Crimée

Ce qu'il faut savoir

La Russie a annoncé, mercredi 16 février, la fin de manœuvres militaires et le départ de certaines de ses forces de la péninsule ukrainienne annexée de Crimée, où le déploiement de troupes alimentait les craintes d'invasion de l'Ukraine. "Les unités du district militaire du Sud ayant achevé leurs exercices tactiques sur les bases de la presqu'île de Crimée retournent par voie ferrée vers leur base d'attache", a affirmé le ministère russe de la Défense, cité par les agences russes. Suivez notre direct.

Joe Biden entre ouverture et fermeté. Si le président américain veut donner "toutes ses chances à la diplomatie", pas question pour lui de relâcher la pression face au risque d'attaque russe contre l'Ukraine, toujours "tout à fait possible". Dans une allocution brève à la Maison Blanche mardi, il a alterné signes d'ouvertures et messages de fermeté, sur fond d'activité diplomatique toujours frénétique autour de la Russie.

L'Ukraine célèbre une "Journée de l'unité". Cette grande manifestation de patriotisme a lieu mercredi, en réaction à des rapports des services de renseignement américains suggérant que l'invasion russe du pays pouvait avoir lieu le 16 février.

Le chancelier allemand très optimiste. Reçu mardi par Vladimir Poutine au Kremlin, Olaf Scholz a salué "un bon signe" et estimé qu'il y avait "suffisamment de bases de discussion" avec la Russie "pour que les choses évoluent positivement". Les deux hommes ont assuré vouloir un processus de négociations sur les questions de sécurité en Europe.

Une cyberattaque vise des sites internet de l'armée et des banques. Plusieurs sites internet militaires officiels ukrainiens et deux banques publiques ont été visés par une cyberattaque, ont annoncé mardi soir les autorités ukrainiennes, en pleine crise avec la Russie. Le Centre gouvernemental pour les communications stratégiques et la sécurité de l'information a pointé du doigt "l'agresseur" – une expression généralement utilisée pour désigner la Russie.