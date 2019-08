DIRECT. Vladimir Poutine reçu par Emmanuel Macron : regardez les déclarations des deux chefs d'Etat au fort de Brégançon

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #POUTINE

: "Il est impérieux que le cessez-le-feu soit respecté à Idleb."

: "Nous allons également échanger sur la Syrie (...). Je dois bien le dire, notre préoccupation est profonde sur la situation à Idleb, où les civils vivent aujourd'hui sous les bombardements. Où les attaques menées par le régime conduisent à la mort de civils."

: "Nous parlerons de l'Ukraine, évidemment, où les choix faits par le président Zelensky ont changé la donne."

: "Je suis très heureux d'accueillir le président Poutine et je voudrais le remercier pour sa présence à Brégançon."

: Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se serrent la main au fort de Brégançon. Regardez la conférence de presse des deux chefs d'Etat dans notre direct.







: L'hélicoptère de Vladimir Poutine vient de se poser au fort de Brégançon.





: Vladimir Poutine doit arriver d'une minute à l'autre au fort de Brégançon pour rencontrer Emmanuel Macron. Vous pouvez suivre l'édition spéciale de franceinfo ici.

: Pourquoi Vladimir Poutine est-il reçu par Emmanuel Macron en amont du G7, dont la Russie est écartée pour avoir annexé la Crimée ? Nous vous expliquons les raisons de cette rencontre qui n'a en réalité rien d'informel.









: On en sait un peu plus sur le déroulé de la rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine au fort de Brégançon. Le président russe doit arriver sur place à 17 heures et tenir, dans la foulée, une conférence de presse aux côtés de son homologue français. Nous la suivrons évidemment en direct.