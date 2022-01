Crise en Ukraine : Emmanuel Macron s'est entretenu avec Vladimir Poutine pour tenter d'apaiser les tensions

Depuis son bureau du Kremlin (Russie), Vladimir Poutine communique avec Emmanuel Macron via un entretien téléphonique. Le but est de tenter de désamorcer la crise. Pour Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, l'enjeu de cette crise repose essentiellement sur la volonté du président russe. "C'est à Vladimir Poutine de dire s'il veut la confrontation ou la concertation", a-t-il déclaré au micro de RTL.

Des intentions difficiles à percevoir

Ce midi du 28 janvier 2022, Moscou a tenté de rassurer sur les intentions de son président. "Si cela dépend de la Russie, il n'y aura pas de guerres (...) mais nous ne permettront pas non plus que nos intérêts soient violés de manière flagrante", prévient Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe. Il est difficile de décrypter les intentions de la Russie, qui refuse toujours que l'Ukraine entre à l'Otan. En attendant, chaque camp continue de se préparer en cas d'attaque.