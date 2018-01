VIDEO. Présidentielle Tchèque : un duel serré au second tour

La République tchèque s'apprête à élire son nouveau président et c'est un duel très serré entre l'Europe et la Russie. En course : deux candidats que tout oppose. Milos Zeman, l'actuel président pro-russe et Jiri Drahos, un candidat libéral soutenu par Bruxelles. " Un choix de société se pose : s'allier davantage à l'Europe ou au contraire, rester à l'écart ", explique Alban Mikoczy, chef adjoint du service international à France 2.

Quel est le rôle de Vladimir Poutine dans cette élection ? La République tchèque peut-elle vivre sans les subventions de l'Europe ? Réponse dans un oeil sur le monde.