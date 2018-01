Un nouveau QG de campagne pour le candidat Poutine

Hier, jeudi 11 janvier, Vladimir Poutine a annoncé qu'il se présenterait à l'élection présidentielle de 2018 en tant que candidat auto-désigné. Il s'est rendu à son nouveau QG de campagne à Moscou, où il a rencontré ses jeunes militants.

64 candidats en lice

Parmi ses directives de campagne, le président russe a insisté auprès d'eux sur le point suivant : "Il est important que, au fur et à mesure et avec assurance, nous informions notre électorat que nous allons continuer à développer notre pays", a-t-il déclaré. Il a aussi annoncé une hausse du salaire minimum. En effet, son dernier mandat a été marqué par une crise du pouvoir d'achat. L'élection présidentielle aura lieu en mars prochain. Il y a 64 candidats en lice. C'est un record. Pour mémoire, Vladimir Poutine a déjà assuré deux mandats présidentiels consécutifs de 4 ans chacun entre 2000 et 2008, et a été réélu en 2012 pour un mandat de 6 ans.